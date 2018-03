Salesforce met la main sur une startup d'e-commerce

CloudCraze propose un logiciel d'e-commerce professionnel et est un produit développé par-dessus la plate-forme CRM de Salesforce. L'entreprise promet que les firmes peuvent, sur base de données issues d'outils Salesforce, informer en temps réel leurs clients, mais aussi ajuster leur marketing et adapter leur site web, leur offre et leur chiffre d'affaires.

Salesforce n'a pas mentionné le montant du rachat. Le fait que l'entreprise se soit intéressée à CloudCraze, n'est guère étonnant. C'est ainsi que Techcrunch/Crunchbase fait observer que la startup a recueilli en tout 30,6 millions de dollars d'investissement, dont 20 millions rien que l'année dernière. L'un des investisseurs était à l'époque Salesforce Ventures, la branche 'investissements' de l'entreprise.