Saint-Marin, premier pays à disposer de la 5G

L'année dernière, Alexander De Croo, ministre belge des télécommunications, faisait part de son ambition de faire de la Belgique le premier pays 5G européen. Cet honneur semble à présent revenir à Saint-Marin. Au Financial Times, le directeur de Telecom Italia a en effet déclaré que Saint-Marin serait certainement le premier pays européen à disposer de la 5G. Telecom Italia effectue également des tests à Milan et Turin, mais jouit d'une plus grande liberté à Saint-Marin, qui applique des normes de rayonnement moins rigoureuses. L'enclave doit servir de test case avant le déploiement de la 5G en Italie et dans d'autres pays européens.

Saint-Marin sera probablement aussi le premier pays au monde à bénéficier d'une couverture 5G complète. Il n'empêche que beaucoup de pays non-européens investissent actuellement dans des réseaux 5G. C'est ainsi que la Corée du Sud ambitionne de procéder à la démonstration de la technologie durant les Jeux Olympiques d'hiver de 2018. Mais pour une couverture complète, il faudra attendre quelques années encore.

L'Europe accuse du retard

Si Saint-Marin devient le premier pays à disposer d'une couverture 5G, cela ne sera qu'une maigre consolation pour l'Europe, qui accuse du retard sur l'Asie et l'Amérique du Nord. Selon un récent rapport d'Ericsson, quelque 25 pour cent des utilisateurs nord-américains disposeraient d'ici 2022 d'un abonnement à la 5G, alors qu'ils ne représenteraient que 5 pour cent en Europe. Dans la zone Asie-Pacifique (comprenant aussi l'Australie), davantage de tests sont également prévus, et la 5G devrait y être déployée plus rapidement qu'en Europe. La Commission européenne avait pourtant publié un plan d'action 5G l'an passé.