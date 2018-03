Rumeur: Apple préparerait une nouvelle technologie d'écran

Apple est occupée à mettre au point une nouvelle technologie d'écran. C'est ce qu'ont déclaré des sources gravitant au tour du fabricant de l'iPhone à l'agence de presse Bloomberg. La technique, appelée 'microLED', permettra d'offrir aux utilisateurs des écrans plus vifs et plus fins, consommant moins d'énergie que les modèles LCD et OLED.

Moins dépendante

La technologie ne pourrait être mieux comparée qu'aux écrans OLED existants, parce qu'elle n'a pas besoin de rétro-éclairage. Aujourd'hui, microLED est déjà appliquée dans de grands panneaux publicitaires par exemple, mais il est nettement plus compliqué d'intégrer les mini-LED individuelles dans des panneaux plus petits.

Le développement d'une technique d'écran maison ferait qu'Apple serait moins dépendante des écrans mis au point par d'autres marques. Apple dépend en fait depuis des années déjà de son concurrent Samsung pour la production d'écrans pour les iPhone. L'entreprise sud-coréenne a aussi pu fournir le panneau OLED pour l'iPhone X.

Enormément de travail

Apple a mis la main sur la technique, lorsqu'elle racheta en 2014 la startup LuxVue. Entre-temps, ses techniciens ont poussé si loin microLED qu'elle se trouve aujourd'hui à un stade très avancé. Mais avant qu'Apple puisse équiper ses produits d'écrans microLED, plusieurs années pourraient encore s'écouler. Selon les sources, Apple externalisera la production de masse de ses nouveaux écrans, dès que la technologie sera jugée suffisamment au point.

Actuellement, quelque 300 ingénieurs et designers travailleraient sur les premiers prototypes. Provisoirement, la production de la technologie représente encore énormément de travail. Selon la taille de son affichage, un écran peut contenir un million de pixels individuels. Chaque pixel comprend un sous-pixel rouge, un vert et un bleu et doit être calibré séparément.

Samsung microLED

Apple n'est du reste pas la seule entreprise à vouloir introduire cette technologie dans un produit à la consommation. Samsung a en effet présenté plus tôt cette année lors du salon CES un concept de téléviseur à microLED, à savoir un modèle de 146 pouces appelé 'The Wall'. Selon Samsung, la technique microLED n'est pas encore prête à être implémentée dans un modèle prêt à produire.

On s'attend à ce que la nouvelle technologie d'écran se retrouve d'abord dans l'Apple Watch. La montre intelligente du géant technologique est en effet produite en plus petites quantités d'une part et est aussi plus petite que les écrans des iPhone d'autre part.