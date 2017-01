Rovio ouvre un studio à Londres

Rovio recherche un nouveau tube car Angry Birds ne rapporte plus autant d'argent qu'avant. Au départ de sa nouvelle filiale londonienne, l'entreprise entend créer ce qu'on appelle des 'massively multiplayer online games', un genre dont le représentant le plus connu est encore et toujours World of Warcraft. ''Ce marché des jeux sur appareils mobiles progresse, mais n'est pas encore saturé. Nous recherchons un grand jeu accessible à tous'', a déclaré le responsable des jeux chez Rovio, Wilhelm Taht, à l'agence de presse Reuters. Ce nouveau jeu devrait devenir une marque qui se combinerait à toutes sortes d'actions de merchandising, tout comme ce fut le cas précédemment d'Angry Birds.