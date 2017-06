Roulez plus en sécurité grâce à de nouvelles applis

Appeler, aller sur Whatsapp ou sur Facebook alors que vous roulez? Il s'agit là malheureusement encore d'une pratique courante, mais qui n'est pas sans danger. Selon l'Institut Belge pour la Sécurité Routière (IBSR), il y a alors trois fois plus de risques d'être impliqué dans un accident que si on a bu un verre de trop.

Il n'empêche que nombreux sont ceux qui n'en ont cure. Selon l'IBSR, 1 jeune conducteur sur 5 utilise même son smartphone durant chacun de ses déplacements. Pour tous ceux/toutes celles qui ne peuvent résister à la tentation du smartphone au volant, plusieurs nouvelles applis viennent d'être lancées. Elles devraient mettre fin aux nombreux accidents et autres situations délicates dans le trafic.

Réponse automatique

Il y a ainsi une appli téléchargeable de Samsung, qui envoie une réponse automatique, alors que vous êtes en voiture ou sur votre vélo. Via le capteur d'activité ou le GPS de votre smartphone, l'appli détecte si vous vous déplacez. La fonction 'In-Traffic Reply' s'active alors automatiquement et envoie une réponse à tous les messages entrants.

Certaines applis font même de la sécurité un jeu, comme Mofo et Safedrive: plus vous roulez en sécurité, plus vous collectez de points. Et si vous en collectez suffisamment, vous recevez un chèque-cadeau.

Un bureau sécurisé sur la route

Pour les personnes qui ne peuvent vraiment pas se passer de leur smartphone, parce qu'elles sont souvent en déplacement et qu'elles ont fait de leur voiture un bureau mobile, il y a Vipconn. Cette appli permet aux conducteurs de prendre contact avec un assistant personnel (non virtuel), qui appelle et prend des notes pour eux. Pendant les déplacements, l'appli bloque automatiquement sur le smartphone toutes les autres applis susceptibles de distraire le conducteur des conditions de circulation.

L'appli s'active automatiquement via une connexion Bluetooth avec la voiture. Le conducteur ne peut plus alors, par le truchement d'un écran orange, que prendre contact avec un assistant personnel, par exemple son/sa partenaire, un membre de sa famille, sa secrétaire ou un collaborateur de l'appli. Comme tout un chacun peut être un assistant personnel, les personnes qui doivent rester chez elles pour l'une ou l'autre raison, peuvent se porter volontaires pour être opérateur/opératrice et arrondir ainsi leurs fins de mois.

Cadenas intelligent pour vélo

Pour les cyclistes, le fournisseur télécom néerlandais KPN est en train de mettre au point un 'Safe Lock'. Ce cadenas intelligent pour vélo pourra être ouvert au moyen d'une appli, après quoi tout le trafic données et appels téléphoniques sur le smartphone sera bloqué. Le Safe Lock ne fonctionnera que sur Android et sera commercialisé fin de cette année à un prix avoisinant les 100 euros.