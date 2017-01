Roularta va s'associer à ces jeunes entreprises

Roularta Mediatech avait été annoncé en septembre et va véritablement démarrer ce mois-ci. Neuf jeunes entreprises seront soutenues durant trois à six mois par la société de médias. Concrètement, il est question de 25.000 euros de capital et de 200.000 euros d'espace médiatique, d'hébergement, d'infrastructure et de mentoring.

Voici donc les neuf entreprises participantes:

1. Artlead

Cette start-up est une plate-forme numérique proche des galeries d'art, musées et amateurs d'art tant débutants qu'expérimentés. Elle a comme mission de démocratiser l'art auprès du grand public.

2. Charlie 24

Charlie 24 propose des services de remorquage local via une appli web. Le client verse 9,99 euros pour l'appli et en cas de panne, il paie un forfait par type d'intervention et en fonction de la distance à parcourir.

3. Find Me

Find Me permet de trouver des voitures, voyages, habitations et emplois au moyen de l'intelligence artificielle, par saisie vocale et sémantique. L'objectif est de générer ainsi les meilleurs résultats pour les acheteurs, et de meilleures pistes pour les vendeurs.

4. Hoplr

Un réseau de quartiers en ligne opérant comme une sorte de Facebook pour les habitants du voisinage. Le modèle commercial repose sur les villes et communes qui veulent communiquer en ligne avec les habitants de leurs quartiers.

5. Look Live Media

Snapchat à la demande, où on demande à d'autres de procéder à de la diffusion (streaming) à partir de sites précis comme par exemple la plage de Copacabana ou autres. Il n'est pas exclu ici que des entreprises de médias paient par exemple pour des diffusions d'utilisateurs, par exemple lors d'événements spécifiques.

6. Talk2Fans

Talk2Fans entend améliorer le niveau de la communication entre les clubs et leurs fans avec une attention supplémentaire accordée à la communauté. Pour les clubs de sport, la plate-forme peut être utilisée pour générer par exemple du sponsoring au moyen de publicités en ligne.

7. TillAlways

Cette plate-forme offre un registre de condoléances virtuel avec page commémorative en ligne pour les personnes décédées. L'ambition de l'entreprise est de devenir une plate-forme unique que les entreprises de pompes funèbres puissent proposer à leurs clients.

8. Venyous

Il est possible depuis quelque temps déjà de réserver en ligne des chambres sur mesure. Venyous étend encore le modèle AirBnB à des sites d'événements uniques au Benelux. Cela va d'emplacements de fête sur terrasse couverte à une boum d'enfants dans une serre.

9. Zoala TV

Zoala TV s'adresse aux hommes/femmes d'affaires, expatriés et immigrants et offre à l'étranger la même expérience télé qu'à la maison et ce, sur TV, tablette ou smartphone.

En plus du capital et des moyens, les jeunes entreprises pourront également faire appel à douze mentors, se composant pour moitié de personnalités de Roularta, dont le CEO Xavier Bouckaert et le président Rik De Nolf. En dehors de Roularta, ce sont entre autres Bart Becks, Omar Mohout et Dado Van Peteghem qui partageront leur expertise.