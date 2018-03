Robert Bouchard devient le nouveau CEO d'Econocom Group

Robert Bouchard (46 ans) siège depuis 2009 déjà au sein du conseil d'administration d'Econocom Group. A ce moment, il était aussi directeur général de Digital Dimensions. En 2015, Bouchard a rejoint la direction d'Econocom, où il devint vice-président du conseil d'administration et deux ans plus tard, il fut nommé COO de l'entreprise IT franco-belge.

En mai 2017 déjà, il était manifeste que le poste de PDG chez Econocom resterait probablement dans la famille. Bouchard fut à l'époque nommé co-CEO et directeur d'exploitation de la firme. A présent, ses prérogatives sont entièrement complétées, et Robert Bouchard succède donc officiellement à son père Jean-Louis Bouchard. Ce dernier (75 ans), fondateur d'Econocom, ne quittera toutefois pas complètement l'entreprise. Il en demeurera en effet le président du conseil d'administration et l'actionnaire principal.

Dans sa fonction de CEO, Robert Bouchard exécutera dans un premier temps le nouveau plan stratégique pluriannuel d'Econocom, 'e for excellence'. Econocom ambitionne de passer d'ici 2022 le cap des 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires et de doubler son résultat d'exploitation. Dans ce cadre, Robert Bouchard lancera à la mi-juin un programme se focalisant sur la qualité et la satisfaction de la clientèle.