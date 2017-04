Riverbed Technology s'empare du spécialiste sans fil Xirrus

Xirrus est un fournisseur de réseaux sans fil très performants. Ses solutions professionnelles se distinguent même dans les conditions les plus pénibles et offrent des prestations consistantes accompagnées de la couverture et de la sécurité requises.

Réseaux

La gamme des solutions wifi de Xirrus - arrays, points d'accès, services dans le nuage et commutateurs à fil - garantit la connectivité et la gestion commune de l'ensemble du réseau. Xirrus propose aux entreprises dépendantes d'un réseau sans fil une infrastructure vitale stratégique pour leurs applications critiques.

Xirrus est active au niveau mondial. Son siège central se trouve à Thousand Oaks aux Etats-Unis, mais l'entreprise est aussi présente au Benelux. Après ce rachat, Xirrus sera combinée à Riverbed SteelConnect, une solution 'software defined WAN' sous la forme d'un 'wireless edge networking'.

En collaboration avec Dutch IT-Channel.