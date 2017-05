Rika Coppens succède à Lieve Mostrey chez Realdolmen

Rika Coppens a travaillé comme CFO depuis 2010 et comme CEO depuis 2015 chez EFR Group BV, exploitant les stations-services Texaco au Benelux et les stations BP en France. Avant cela, elle assuma la fonction de CFO chez Zenitel et au Bureau van Dijk Computer Services.

Le mandat de Coppens court jusqu'à la réunion générale qui se tiendra le 13 septembre. Elle prend donc le relais de Lieve Mostrey qui a démissionné, parce que sa fonction d'administratrice n'est pas conciliable avec ses responsabilités de CEO de la société de dépôt et de règlement/livraison pour obligations, actions et fonds d'investissement Euroclear.