Renforcer les compétences numériques, priorité politique absolue selon le ministre De Croo

"La révolution numérique va extrêmement vite et un groupe de personnes se sent parfois désorienté et stressé. Comment doivent-elles trouver leur chemin dans le monde numérique? Comment utiliser de façon sûre les applications digitales? Les gens se posent beaucoup de questions. C'est pourquoi je prévois une série d'initiatives sur le renforcement des compétences en la matière dans le cadre du plan d'actions Digital Belgium", explique Alexander De Croo.

La Fondation Roi Baudouin lancera ainsi un nouvel appel à projets à la mi-septembre pour le Digital Belgium Skills Fund, une initiative du ministre qui doit réduire la fracture numérique. Début octobre s'ouvrira en outre BeCentral, un nouvel espace de 2.000 mètres carrés de formation numérique installé dans les étages supérieures de la gare Centrale de Bruxelles. Il se concentrera sur les personnes ayant des compétences numériques limitées et pour lesquelles le seuil d'entrée pour d'autres initiatives est souvent trop élevé.