Le rachat a été révélé par le journal L'Echo et serait en cours depuis un an déjà. A l'entendre, Ramon Suarez souhaitait se vider la tête et faire autre chose, mais pas avant que Betacowork ne passe entre des mains stables.

Ces mains ont été tendues par trois collaborateurs: Toon Vanagt, Eric Rodrigues et Erik De Hert. Suarez en personne continuera de siéger au sein du conseil d'administration. Rien ne changera pour les autres employés et pour l'entreprise en tant que telle.