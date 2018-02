Qui seront l'ICT Woman et la Young ICT Lady of the Year? Votez maintenant!

Qui succédera à Muriel De Lathouwer (EVS, ICT Woman of the Year 2017) et à Valerie Taerwe (AE, Young ICT Lady of the Year 2017)? La réponse est prévue pour le 15 mars lors de l'événement She Goes ICT organisé par Data News, mais entre-temps, vous avez la parole.

ICT Woman of the Year

La rédaction de Data News a sélectionné cinq personnalités ICT qui, selon nous, méritent toutes le titre d'ICT Woman of the Year. Voici les noms de ces nominées:

Solange De Bondt, HR Director, LACO

Geertrui Mieke De Ketelaere, Director Customer Intelligence West-Europe, SAS

Ingrid Gonnissen, Chief Enterprise Officer, Orange Belgium

Yin Oei, Country Director Belgium, Cegeka

Marijke Verhavert, Artificial Intelligence Programme Manager, Informatie Vlaanderen

Nous attendons à présent avec impatience vos votes. Vous pouvez voter jusqu'au 18 février sur www.shegoesict.be, où nous vous présentons plus en détail les nominées. Vos votes pour l'ICT Woman of the Year telt compteront pour la moitié, car le jury professionnel fera ensuite lui aussi entendre sa voix, qui comptera pour l'autre moitié.

Young ICT Lady of the Year

De plus, nous récompenserons également le 15 mars la Young ICT Lady of the Year. Parmi les nombreux envois reçus, la rédaction et le jury professionnel ont sélectionné les dix nominées suivantes:

Nele Crabbé, Product manager, ABSI

Karlien De Brucker, Project manager, KBC

Nadya Essebar, Solution Builder & Team Lead, Narato

Nadine Khouzam, Founder & CEO, Code&Play

Marie Laenen, Founder, Lean Avenue

Ellen Sano, Managing Director, Yuki

Laurence Schuurman, Executive Program manager, Capgemini

Annelies Van der Borght, Senior consultant, Delaware Belux

Katty Verresen, Business Development Manager, Realdolmen

Hanna Zubko, Co-founder & CEO, IntellectEU

Vous avez jusqu'au 18 février pour voter sur www.shegoesict.be, où vous en saurez plus aussi sur les jeunes nominées. En votant pour la Young ICT Lady of the Year, vous déterminerez le top 5. Ces cinq jeunes femmes auront alors l'opportunité de se présenter devant le jury professionnel qui désignera la lauréate.