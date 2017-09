Quelques originalités rencontrées à l'IFA: oreiller anti-ronflement, miroir intelligent et vibrateur connecté

Robots réceptionnistes

Plusieurs marques présentent à l'IFA leur 'hospitality robot', à savoir un affichage ambulant capable, en fonction de vos paramètres, de vous servir d'assistant à la maison, mais aussi de collaborateur réceptionniste par exemple. Il existe même une version du Sanbot, comme on l'appelle, équipée de 'bras' capable de supporter jusqu'à 65 kilos. Il convient donc parfaitement pour effectuer le service en chambre ou pour transporter les bagages à l'hôtel.

Haut-parleurs étanches de Philips

A l'IFA, Philips présente des TV 4K de 65 pouces, des brosses à dents intelligentes, un Airfryer de plus grande taille et bien d'autres choses encore. Mais au niveau du design et de la couleur, c'est le ShoqBox SB500 qui a attiré notre attention. Il s'agit là d'un joli haut-parleur Bluetooth reproduisant des effets lumineux au rythme de la musique. Il s'installe à l'horizontale ou à la verticale. Mais son côté le plus intéressant, c'est peut-être qu'il est équipé d'une solide enceinte résistant à l'eau et aux chocs.

Vibrateur connecté

Reconnaissons-le, un jouet sexuel que l'on peut commander au moyen d'une appli, ce n'est pas une révolution. Mais le MysteryVibe a ceci de particulier qu'il s'adresse tant aux hommes qu'aux femmes à qui il propose diverses suggestions via l'appli. Vous pouvez ainsi déterminer la fréquence et l'intensité des vibrations et stocker ces paramètres dans des profils individuels. Le vibrateur proprement dit est aisément pliable pour adopter la forme qui vous donne le plus de plaisir. Il se recharge sans fil et est étanche.

Le principal inconvénient de ce type de jouet intelligent se situe au niveau des données générées alors qu'il vibre Mais la firme MysteryVibe a une réponse toute faite: "Nous ne collectons pas de données sur l'appareil ou sur ses utilisateurs", affirme Soumyadip Rakshit, fondateur et CEO de l'entreprise, à Data News.

L'oreiller conçu pour vous empêcher de ronfler

Smart Nora entend pour sa part améliorer aussi la qualité de vie dans votre chambre à coucher, mais d'une manière différente. L'entreprise a en effet mis au point un coussin mince et intelligent qui se place en-dessous de votre oreiller et qui est à l'écoute de vos ronflements. Dès qu'un certain niveau sonore est dépassé, il se gonfle doucement. "Vous n'êtes pas vraiment réveillé, mais les muscles qui sont relâchés durant le sommeil, sont réactivés, ce qui entraîne l'arrêt des ronflements", prétend le CEO Behrouz Hariri.

Smart Nora est connecté à votre smartphone pour vous indiquer ensuite dans quelle mesure le coussin a dû fonctionner pendant votre sommeil. "C'est bien ainsi car durant les deux premières nuits, vous allez sentir sa présence, mais par la suite, vous dormirez comme d'habitude et vous ne vous rendrez même plus compte que le coussin s'est gonflé durant la nuit." Même si les deux partenaires ronflent, Smart Nora serait capable d'identifier qui des deux est le plus proche.

Miroir de make-up intelligent

Le miroir intelligent de HiMirror vous aidera à vous maquiller, tout en analysant l'impact des produits sur votre peau. Ce miroir (ou, mieux, cet écran avec caméra) est équipé d'un éclairage supplémentaire et vous permet d'appliquer certaines teintes sur votre peau. La caméra est aussi capable d'analyser votre peau du point de vue de sa rugosité ou de ses teintes rougeâtres.

Ce qui s'avère surtout intéressant, c'est que le miroir peut aussi analyser chaque jour votre visage, afin de savoir sur une période de quelques semaines si une crème spécifique par exemple offre de véritables résultats.

Le miroir de HiMirror est intéressant, même si nous nous posons encore des questions sur son aspect pratique. Il ne dispose ainsi pas d'un écran tactile, mais fonctionne sur base de mouvements. Cela semble utile, lorsque vous avez les mains occupées, mais durant la démo que nous avons vue à l'IFA, cela ne semblait pas fonctionner toujours impeccablement. Une bonne idée donc, mais il convient peut-être d'attendre la prochaine génération de ce produit.