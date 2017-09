Que peut-on attendre ce mardi de l'iPhone 8?

Il était une époque où Apple gardait le plus grand secret sur ses nouveaux produits et où l'on n'en était réduit, quelques heures avant l'événement, à faire des supputations à propos de ce que l'entreprise allait annoncer. Tel n'est pas le cas cette fois. Une version dévoilée d'iOS 11 nous dévoile en effet les principales nouveautés.

Trois nouveaux iPhone

Mardi soir, Tim Cook présentera l'iPhone 8, l'iPhone 8 Plus et un iPhone X. Les deux premiers seront des mises à niveau des modèles actuels à écran LCD. La version X disposerait d'un écran OLED de 5,8 pouces et offrirait un meilleur rendu des couleurs et un meilleur contraste que les écrans LCD.

Détail intéressant: la semaine dernière, on a appris qu'Apple s'était vu obligée de s'adresser à son concurrent Samsung pour ses écrans OLED. Actuellement, Samsung serait en effet le seul producteur à pouvoir répondre à la demande d'Apple. Samsung avait précédemment déjà équipé son Note 8 notamment de ce type d'écran.

L'on s'attend aussi à un impressionnant tour d'horizon de la part d'Apple car cela fait dix ans cette année que le premier iPhone est apparu sur le marché. Cet anniversaire mérite d'être fêté comme il se doit car même si l'entreprise n'a pas toujours été très innovante, elle a quand même réussi à dominer le marché, certes conjointement avec Samsung au cours de la décennie écoulée.

Plus de bouton home

Les iPhone 8 et 8 Plus seraient équipés de la puce A11 d'Apple, d'une paroi arrière en verre et pourraient désormais être rechargés sans fil. Mais le changement le plus visible serait la suppression du bouton home, qui serait remplacé par un bouton virtuel sous l'écran, ce qui se traduirait par plus d'espace écran, lorsque le bouton n'est pas utilisé.

Reconnaissance du visage

Les nouveaux appareils seront à présent équipés de Face ID, l'appellation de la reconnaissance du visage chez Apple. Il s'agira pour l'utilisateur d'effectuer divers mouvements du visage devant la caméra, afin qu'iOS puisse l'identifier.

Un détail amusant ici, c'est que l'iPhone enregistre quand l'utilisateur regarde l'écran, ce qui évite que ce dernier ne laisse pas l'utilisateur en plan, lorsqu'il est en train de lire un long texte par exemple.

Il nous faut cependant apporter la nuance selon laquelle il ne s'agit pas du tout là d'une nouveauté. La reconnaissance du visage est exploitée en effet depuis quelques années déjà par plusieurs marques de smartphones, et la fonction de suivi des yeux est même présente depuis pas mal de temps sur les top-appareils de Samsung.

4K

Avec le nouvel iPhone, les amateurs de vidéo seront comblés, puisque l'appareil photo/caméra supportera normalement aussi 4K à 60 frames par seconde. Le support de la lecture en 4K sera désormais aussi assuré.

Une nouvelle Apple Watch

De la version iOS 11 dévoilée, on apprend en outre qu'Apple présentera une nouvelle Apple Watch. Il s'agirait cette fois d'un modèle avec carte SIM séparée. Cela signifie que la montre pourra capter les données sans besoin d'être connectée à un iPhone.

AirPod

Apple a supprimé la prise casque de 3,5 mm et a lancé avec les AirPod une alternative sans fil (assez coûteuse). Il y a de fortes chances pour que cette dernière soit rénovée au bout d'un an déjà et propose de nouvelles fonctions et ce, même si cela n'est pas explicitement confirmé dans la 'fuite' iOS 11.

Ce qui précède ne sera pas - et de loin - tout ce qu'Apple annoncera au monde lors de son événement de septembre, qui aura lieu du reste sur son tout nouveau campus. Apple organisera sa présentation le mardi 12 septembre à 10 heures du matin aux Etats-Unis, c'est-à-dire à 19 heures chez nous.