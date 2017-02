Quasiment un quart des routeurs semble peu sûr

Avast indique qu'un routeur peut souvent en faire plus qu'on le pense. En outre, toujours plus d'appareils y sont connectés. Les routeurs constituent dès lors souvent des cibles d'attaques similaires à celles qui visent les appareils IoT (Internet of Things). Voilà pourquoi l'entreprise de sécurité a présenté lors du Mobile World Congres de Barcelone un nouveau logiciel pour routeurs. Ce logiciel, baptisé Chime, est destiné à appliquer une couche de protection supplémentaire.

Si vous ne souhaitez pas attendre ce logiciel, mieux vaut dans ce cas modifier à tout le moins le nom de votre réseau sans fil. Nombre d'utilisateurs facilitent en effet la tâche des pirates en gardant le nom initial du réseau et le mot de passe par défaut fourni d'origine. Un nouveau nom de réseau et un mot de passe judicieusement choisi feront en sorte que votre routeur soit nettement moins vulnérable aux attaques.