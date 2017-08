Qualcomm s'empare de la petite entreprise AI Scyfer

Ce rachat intervient deux ans après que Qualcomm a participé à la mise en place d'un laboratoire de recherche en intelligence artificielle à l'université susmentionnée. L'une des spin-offs qui en résulta, devient donc à présent une composante de Qualcomm même. Cette dernière accueille ainsi du nouveau software dans sa gamme, afin de préparer ses puces à des tâches AI. L'objectif serait notamment de rendre l'intelligence artificielle davantage 'mobile'. Au lieu de tourner sur un superordinateur dans un laboratoire ou dans le nuage, l'AI devrait intégrer des smartphones équipés spécifiquement de puces SnapDragon particulièrement lucratives de Qualcomm.

Telle semble du moins être la vision de Qualcomm. Précédemment déjà, l'entreprise avait indiqué que l'IoT industrielle, les applications mobiles et les voitures représentaient des sujets possibles pour sa recherche en intelligence artificielle. Scyfer a conçu notamment des applications AI pour le contrôle qualitatif d'échantillons et propose des logiciels dans les domaines de la santé, de la circulation, de l'analyse des sons et des prévisions financières.