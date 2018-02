Qualcomm rejette aussi la deuxième offre de Broadcom

Broadcom souhaite rapidement négocier avec Qualcomm, afin de discuter des conditions d'un rachat de cette entreprise. Broadcom a de manière spontanée déjà fait deux offres importantes pour reprendre son homologue dans le secteur. La première avait été émise en novembre de l'année dernière. Le montant proposé alors était de cent milliards de dollars. Plus tôt cette semaine, Broadcom a revu son offre à la hausse pour la porter à 121 milliards de dollars, mais elle a été également rejetée. Selon Qualcomm, le principal fournisseur de puces pour smartphones au monde, la nouvelle offre se caractérise par "de sérieuses insuffisances en termes de valeur et de certitude".

La nouvelle offre de rachat de l'ensemble des actions publiques du fondeur de puces à 82 dollars pièce représenterait une sous-évaluation de Qualcomm et ne tiendrait pas non plus compte des autorités antitrust. Reste à en effet à savoir si deux des plus importants producteurs de puces au monde seraient autorisés à fusionner.

Qualcomm se dit aujourd'hui prête à négocier. L'entreprise est elle-même encore et toujours occupée à absorber le fondeur de puces néerlandais NXP pour 47 milliards de dollars. Ce rachat de l'ex-division des puces de Philips ne se déroule pas non plus sans complications. Certains actionnaires de l'entreprise néerlandaise font en effet le forcing pour obtenir un montant de rachat plus élevé. De son côté, Broadcom ne souhaite poursuivre le processus de rachat de Qualcomm que si cette-dernière reprend NXP au prix convenu. Sinon, Broadcom renoncera à trouver un accord avec Qualcomm. (EB/ANP)