Qualcomm et Broadcom négocient

Le fabricant de puces Qualcomm et son candidat repreneur Broadcom sont assis autour de la table pour débattre de l'offre de rachat d'un montant de 121 milliards de dollars émise par le second sur le premier cité. C'est la première fois que les deux fabricants de puces se rencontrent réellement pour aborder un possible accord.