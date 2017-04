Proximus et Vodafone renouvellent leur accord de coopération

Fortes du succès de leur relation à long terme établie depuis 2003, Proximus et Vodafone ont convenu de renouveler leur accord de coopération pour une période de cinq ans, ont annoncé jeudi les 2 entreprises qui "se sont engagées à offrir conjointement une gamme de produits et services afin de mieux servir leurs clients résidentiels et professionnels".