Proximus entend dynamiser l'e-sports avec trois compétitions et une nouvelle chaîne

L'e-sports, c'est la participation à des jeux vidéo, mais d'une manière compétitive dans le cadre de tournois organisés. Indépendamment du jeu, les joueurs peuvent participer seuls ou en équipe à des compétitions professionnelles. Dans les pays voisins, l'attention accordée à ce genre de tournois a crû très rapidement, mais pas en Belgique. S'il n'en tient qu'à Proximus, c'est désormais parti pour une manoeuvre de rattrapage.

Le fournisseur s'associe à l'Electronic Sports League (ESL), un important organisateur de compétitions eSports, ainsi qu'avec la Pro League belge. Cette collaboration résultera en trois nouveaux tournois de jeux eSports populaires: Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), League of Legends (LoL) et une compétition FIFA. Cette dernière s'inscrit dans un 'projet de football et d'e-sports', à propos duquel la Pro League présentera davantage de détails le 22 juillet. L'équipe nationale de football virtuelle de notre pays, les eDevils, y jouera en tout cas un rôle.

"Plusieurs générations de fans de foot pourront vivre leur passion conjointement, et ces synergies relieront le monde virtuel et la technologie au monde réel. Le sport ne disparaîtra jamais, mais continuera au contraire d'évoluer, et ce projet en est la preuve", déclare Guillaume Boutin, CMO de Proximus.

Esports TV

Au mois de septembre sera donné le coup d'envoi des tournois. Le projet football et e-sports démarrera lui à partir de la saison 2018-2019. Proximus diffusera les compétitions sur Esport TV, une nouvelle chaîne spécialement conçue pour l'e-sports. Les programmes pourront aussi être visionnés via l'appli et le site web de Proximus TV. Les amateurs pourront suivre l'évolution des tournois sur le site eSports de Proximus.