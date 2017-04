Proximus effectue un rachat aux Etats-Unis

Telesign est une plate-forme de communication dans le nuage qui se focalise sur l'identité et l'authentification. Elle fournit ainsi une 'communication platform as a service' (CPaaS). BICS versera 230 millions de dollars plus une contrepartie conditionnelle ('earn out') orientée prestations variable d'ici le troisième trimestre.

Grâce à ce rachat, Proximus entend stimuler la stratégie de croissance de BICS et accélérer la transformation de cette dernière du stade de 'wholesale carrier' à celui de 'digital enabler' se concentrant davantage sur la communication numérique sécurisée en temps réel avec des solutions vocales, de messagerie et d'identités.

Telesign, dont le siège se trouve à Los Angeles, compte plus de 500 clients. Elle a en 2016 enregistré plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et une croissance moyenne de 27 pour cent au cours des trois dernières années. Parmi sa clientèle, l'entreprise peut faire valoir quelques grands noms tels Unit4, Citrix, Salesforce, Evernote et Tinder.