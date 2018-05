Proximus connectera les compteurs numériques d'Eandis via son propre réseau NB IoT

Le fournisseur télécoms Proximus présente son réseau NB IoT, à savoir un réseau basé sur l'actuelle infrastructure 4G, mais d'une portée plus grande. Ce faisant, il connectera les appareils se trouvant dans des lieux malaisément accessibles, tels des caves. La technologie sera déployée par voie logicielle et fonctionnera via les pylônes d'antennes existants du fournisseur.

LoRa et NB IoT

Il est étonnant que Proximus saute dans le train NB IoT, puisque l'entreprise proposait déjà une technologie similaire avec son réseau LoRaWAN. Le fournisseur explique dans un communiqué de presse que NB IoT et LoRa fonctionneront de manière complémentaire.

Le réseau NB IoT recourra à des cartes et offrira une largeur de bande plus importante que LoRa. La technologie conviendra ainsi mieux à des applications plus puissantes. Selon Proximus, LoRa est plus adapté à des applications nécessitant davantage de mobilité et d'économie d'énergie.

Compteurs numériques

A la demande d'IBM et de Sagemcom, Proximus a promis de connecter les compteurs numériques de gaz et d'électricité d'Eandis et d'Infrax au moyen de son réseau NB IoT. L'objectif est que les données des compteurs puissent être lues, mais aussi que les compteurs puissent être commandés à distance. Il est question d'1,3 million de compteurs qui seront opérationnels d'ici 2022.

"Grâce à cette nouvelle technologie, Proximus renforcera encore sa gamme de réseaux IoT", déclare Bart Van Meersche, chief enterprise marketing officer chez Proximus. "Nous pourrons ainsi encore mieux réagir aux besoins de nos clients et leur proposer la meilleure solution."

Concurrence

Proximus n'est pas le seul fournisseur à proposer un réseau NB IoT. Orange avait en effet annoncé l'année dernière le lancement de son propre réseau IoT. L'entreprise signalait à l'époque que sa technologie serait plus puissante et mieux standardisée que les alternatives des concurrents, tels LoRa de Proximus. Cette semaine, Orange a également présenté un kit avec lequel les développeurs peuvent eux-mêmes mettre au point des applications IoT propres sur base du réseau NB IoT