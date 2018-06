Proximus absorbe une entreprise de monitoring néerlandaise

Umbrio a son siège central dans la ville néerlandaise de Rijswijk, mais elle est active tant aux Pays-Bas qu'en Belgique. Elle est spécialisée en IT & Network operations, monitoring et analytique et permet ainsi aux entreprises d'avoir une vision claire de leur environnement IT. L'entreprise compte quarante collaborateurs et a enregistré l'année dernière un chiffre d'affaires de 11 millions d'euros. Le montant du rachat n'a pas été communiqué.

Pour Proximus, ce rachat s'inscrit dans sa stratégie 'Fit for Growth', par laquelle l'entreprise investit dans des domaines essentiels, afin de fournir des services numériques aux firmes clientes. Selon Proximus, le rachat représente un complément à celui de l'entreprise de sécurité anversoise Davinsi Labs l'année dernière.

Umbrio est actuellement dirigée par son fondateur Erik Witte. La direction actuelle continuera de diriger l'entreprise à l'avenir, mais il y aura une collaboration commerciale et technique étroite avec Proximus et avec sa filiale Telindus.