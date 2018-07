Provisoirement, pas de redéploiement belge pour le reconditionneur Apple Leapp

Leapp est spécialisée dans le reconditionnement d'appareils Apple. La chaîne d'origine néerlandaise est depuis quelques années aussi active en Belgique et en Allemagne, mais a été forcée de déposer son bilan, il y a quelques semaines.

Le curateur néerlandais de Leapp annonce à présent un redéploiement d'activités, du moins aux Pays-Bas. 14 des 24 magasins rouvriront leurs portes, et 100 des 170 emplois seront conservés. La société d'investissement néerlandaise Nobel Capital Partners a racheté l'ensemble des actifs et va insuffler une nouvelle vie à Leapp, conjointement avec le fondateur de l'entreprise, Rogier van Camp.

Belgique

La faillite s'applique cependant encore et toujours aux activités belges, comme le confirme van Camp à Data News. Il espère néanmoins à terme pouvoir poursuivre chez nous aussi: "Nous sommes actuellement très occupés à remettre les activités néerlandaises sur les rails. Ensuite, nous envisagerons de faire de même en Belgique." Quant aux activités allemandes, elles sont entièrement arrêtées.

En Belgique, Leapp occupe 25 personnes environ, qui n'ont actuellement donc aucune certitude quant à leur avenir. Les clients belges peuvent depuis quelque temps déjà découvrir sur le site web de Leapp qu'ils ne peuvent plus échanger ou renvoyer leurs produits suite à la faillite, et que l'entreprise ne peut offrir de garantie non plus. "Ici encore, nous ne pouvons actuellement donner aucune précision à propos de ce qui va se passer. Dès que nous en saurons plus, nous le ferons savoir, mais notre souhait est de redémarrer le plus rapidement possible en Belgique aussi", affirme le fondateur Rogier van Camp.