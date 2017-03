ProRail va tester des trains autonomes aux Pays-Bas

Le but est d'entamer ces tests d'ici la fin de l'année. Rien n'a encore filtré sur l'endroit où cela se fera. "Mais la province de Groningen a par exemple marqué explicitement son intérêt", déclare le porte-parole du gestionnaire ferroviaire néerlandais suite à l'information parue dans le journal De Telegraaf.

Les trajets d'essai seront de toute manière parcourus de manière sécurisée et contrôlée, selon lui. Cela signifie notamment que des personnes seront présentes pour intervenir le cas échéant. En effectuant ces tests, ProRail entend acquérir d'abord et surtout de la connaissance. "Nous voulons voir ce que cela donne, notamment en matière de sécurité et de fréquence de déplacements des trains", ajoute le porte-parole. La technique n'est pas du tout inédite. C'est ainsi que des métros automatisés circulent déjà dans divers pays. Plus tôt cette année, on apprenait également que les chemins de fer néerlandais allaient investir dans une jeune entreprise spécialisée en hyperloop en vue d'acquérir de l'expérience dans le domaine.

La SNCB ne prépare pas des trains autonomes

En Belgique, il n'y a pas de projet concret de test de trains sans machiniste. La SNCB planche cependant sur ATO (Automatic Train Operation). Il s'agit là d'un système destiné à soutenir le conducteur en optimalisant les courbes de freinage et d'accélération. "Mais il est question ici d'un système d'assistance et pas du tout d'une solution de remplacement du conducteur du train", déclare Bart Crols, porte-parole de la SNCB.