Primary Data lève 40 millions de dollars au cours d'un deuxième tour de financement

Primary Data crée un moteur de recherche pour des métadonnées spécifiquement destiné aux grandes entreprises. "Nous collectons de l'information sur la façon dont les données sont effectivement utilisées. Nous créons ensuite une intelligence artificielle", a expliqué David Flynn, CTO de Primary Data, lors de la récente visite de DataNews dans les bureaux de la start-up. "C'est une forme de "machine learning", basée sur la collecte de télémétrie." Une fois les données analysées, le but est de les déplacer vers les bonnes plateformes. "Nous pouvons déplacer des données, qu'elles soient en temps réel, "froides", etc. Nous avons élaboré cette solution pour les entreprises, pour des données mission critical, indépendamment de la plateforme. Cela fonctionne également lorsque des applications sont encore en train de lire les données.

La start-up a su attirer Steve Wozniak, une pointure dans le domaine. Comme beaucoup d'autres start-up du secteur, elle tente de répondre aux besoins de stockage sans cesse grandissants. À l'heure où nous produisons sans cesse davantage de données, les sociétés ont besoin de plus d'espace pour les stocker. Et la situation ne risque pas de s'améliorer si les données sont à nouveau éparpillées à travers le cloud et toutes sortes de plateformes internes. C'est un vrai problème, surtout pour les grandes entreprises, explique Flynn : "Déplacer des données n'est pas si compliqué. Vous pouvez les déplacer en temps réel et les analyser. C'est tout à fait possible manuellement. Mais la valeur ajoutée de notre produit est l'automatisation de ce transfert."