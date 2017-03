Pourquoi Intel mise-t-elle sur l'intelligence artificielle?

Maintenant que les années glorieuses du PC sont révolues, Intel est clairement à la recherche de nouveaux pôles d'intérêt. C'est ainsi que le fabricant de puces a fait le mois dernier encore son apparition sur le marché des voitures autonomes en rachetant la firme Mobileye. Et voici à présent qu'il jette son dévolu sur les développements AI et l'apprentissage profond (deep learning).

Il semble pourtant que l'objectif d'Intel ne soit pas de développer elle-même des systèmes AI dans l'immédiat. L'entreprise souhaite dans un premier temps en effet commercialiser des puces IT permettant à d'autres entreprises technologiques de perfectionner leurs systèmes d'apprentissage profond.

Si Facebook par exemple veut identifier la photo d'un chat spécifique, elle doit expérimenter un réseau neural artificiel sur base d'un nombre gigantesque de photos d'autres chats. Ce processus exige énormément de puissance de calcul. Or cette puissance de calcul est aujourd'hui surtout fournie par des GPU développés par nVidea, un concurrent d'Intel. C'est en développant des puces ad hoc de sa propre conception qu'Intel entend affronter la concurrence de ces GPU.

Dans ce but, Intel a racheté l'année dernière la jeune entreprise Nervana, spécialisée en apprentissage profond. Le CEO de cette entreprise, Naveen Rao, prendra la direction du nouveau département AI d'Intel. "Le dépistage de structures dans les données représente le plus grand défi IT du moment. Voilà pourquoi l'intelligence artificielle est si importante pour Intel", explique-t-il.