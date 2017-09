Pourquoi il est préférable de désactiver Bluetooth

La menace émane de BlueBorne, un type d'attaque révélé cette semaine par l'entreprise de sécurité Armis. Le problème ne se situe pas au niveau de la norme Bluetooth même, mais dans sa mise en oeuvre. Il touche ainsi Windows, Android, Linux et iOS et ce, même si Microsoft, Google et Apple ont entre-temps déjà conçu un patch, alors qu'il serait imminent pour Linux.

Mais tous les appareils ne reçoivent pas directement le patch, et BlueBorne peut cibler tout appareil où Bluetooth est activée, même si elle est paramétrée comme indétectable pour d'autres équipements. Il suffit en fait de lancer une attaque à moins de dix mètres de l'appareil, ce qui ne prendrait que dix secondes, selon Armis.

Bluetooth est une norme qui existe depuis les années 90 déjà et qui est régulièrement améliorée. Depuis quelque temps, sa consommation de courant a été également fortement réduite, ce qui fait que pour beaucoup d'utilisateurs, il s'avère plus intéressant de laisser Buetooth constamment activée.

Wired suggère à présent qu'il est judicieux de désactiver Bluetooth en cas de non-utilisation. Il en résulte certes un léger inconvénient au niveau de l'utilisation de la souris sans fil ou du téléphone dans la voiture, mais cela diminue le risque d'attaque.

Jan Guldentops, expert en sécurité et fondateur de Better Access, nuance le fait que Bluetooth puisse être une porte dérobée pour de possibles prises de contrôle, actes de piratage et de traçage. "Mais ce risque est surtout présent sur les appareils qui n'ont pas fait l'objet de mises à jour depuis des années, comme par exemple un ancien casque Bluetooth."

"Il s'agit de nouveau d'un choix difficile entre la sécurité d'une part et une situation de luxe rapide pratique d'autre part", poursuit Guldentops. "Si vous voulez profiter du luxe de garder Bluetooth activée en permanence pour une combinaison facile avec votre fitbit, carkit ou tout autre gadget électronique que vous utilisez, mieux vaut vous assurer que ces appareils soient actualisés et que le logiciel système soit du dernier cri." Il insiste cependant sur le fait que pour les appareils périphériques, les mises à jour sont moins fréquentes que pour les PC et smartphones, ce qui fait qu'ils représentent un risque plus élevé.

Guldentops suggère donc de désactiver Bluetooth, si elle n'est pas utilisée: "Les utilisateurs sensés la désactivent en cas de non-utilisation, ce qui est du reste aussi conseillé sur le plan de la consommation d'énergie. Pourquoi laisser Bluetooth activée sur un ordinateur portable ou de bureau, si elle ne sert pas?"