POM vous permet de payer toutes vos factures au moyen d'une photo

Il existe entre-temps déjà plusieurs services qui permettent de payer les factures en y orientant l'appareil photo du smartphone, tels Doccle ou Xpenditure rachetée par Sodexo. Cette semaine, l'appli de paiement POM a toutefois sorti une mise à jour permettant d'identifier aussi les factures sans bulletin de virement. C'est là une première en Belgique.

"Nombre d'organisations ne prévoient pas de bulletin de virement rose avec les factures qu'elles envoient", déclare Johannes Vermeire, co-fondateur et CEO de POM. "L'appli POM est désormais aussi capable d'identifier les données de paiement sur ce type de facture."

La condition est que la qualité d'impression soit bonne et qu'il y ait suffisamment de lumière pour prendre une photo bien claire.

Apprentissage machine

"Plus il y aura de gens qui utiliseront le nouveau service, plus le système deviendra performant. La technologie sous-jacente apprend en effet par elle-même: chaque fois qu'une facture est traitée via POM, le mécanisme d'identification des données de paiement s'optimalise. L'apprentissage machine est ainsi pleinement exploité au service de nos utilisateurs", explique Vermeire.

Autre nouveauté: la possibilité de charger les factures au format PDF directement dans l'appli POM ou de les partager à partir du smartphone avec l'appli d'un lecteur PDF.

Bientôt pour les clients Luminus

Outre le lancement de la nouvelle version de l'appli, POM a décroché aussi une adjudication organisée par EDF Luminus en matière de paiements de factures numériques. POM tient ainsi son premier grand client au sein du secteur de l'énergie.

"L'ambition des deux parties est de pouvoir proposer fin octobre le nouveau service aux clients de Luminus", indique Tom Totté, co-fondateur et CCO de POM.