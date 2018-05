Plus de possibilités pour la puce NFC d'Apple

Selon le site technologique The Information, Apple annoncera les nouvelles possibilités le mois prochain. Les applis devraient aboutir dans iOS 12, la nouvelle version du système d'exploitation iOS. La technologie est déjà testée dans le quartier général futuriste d'Apple.

La puce NFC équipe les iPhone 6 et 6 Plus, 6S et 6S Plus, 7 et 7 Plus, 8 et 8 Plus, SE et X. Leurs utilisateurs peuvent payer aux caisses avec Apple Pay grâce à cette puce.

NFC est l'abréviation de 'near near-field communication', à savoir le système permettant le paiement sans contact avec les smartphones, cartes de banque et cartes à puce pour transport en commun. La puce NFC a été développée en 2002 par Sony et la firme néerlandaise NXP. (ANP)