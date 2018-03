Plantronics s'empare de Polycom

Polycom est spécialisée dans les communications unifiées et la collaboration. L'exercice passé, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires d'1,1 milliard de dollars et un bénéfice d'exploitation de 183,1 millions de dollars.

Son repreneur Plantronics versera 2 milliards de dollars pour le rachat et s'attend à devoir débourser quelque 75 millions de dollars en frais de synergie au cours des 12 prochains mois. Le rachat a été approuvé par les deux conseils d'administration, mais est encore sujet à une approbation du régulateur.

"Polycom est de nouveau en croissance en se focalisant sur un puissant écosystème de partenaires et en proposant des solutions innovantes et intelligentes aux clients et partenaires", déclare Mary T. McDowell, CEO de Polycom.

Rien gagné

Ces propos sont quelque peu étranges, quand on sait que l'entreprise avait en septembre 2016 été retirée de la bourse par Siris Capital pour le même montant. Le groupe d'investissement avait à l'époque pu émettre une offre un peu meilleure que celle de Mitel, mais il n'a donc rien gagné de ce rachat. Cela a du reste coïncidé avec l'arrivée de McDowell à la tête de Polycom. Siris annonce être ravie que Plantronics et Polycom puissent offrir à long terme une plus-value aux clients, collaborateurs et partenaires.