Pinterest vous permet plus facilement d'acheter ce que vous voyez

L'appli Pinterest déploie quelques nouvelles fonctions reposant sur des photos explorables. Le réseau, surtout populaire pour servir de 'boîte à idées', permet désormais aux utilisateurs d'acheter des choses qu'ils découvrent sur les nombreuses photos qu'il contient. La fonction en question s'appelle en anglais 'Shop the Look'. Elle vous permet par exemple de cliquer sur un pull figurant sur une photo pour savoir dans quels magasins en ligne il est disponible. Et si le pull en question n'est pas en vente, le réseau vous propose des articles similaires.

Des marques ou des collaborateurs de Pinterest 'tagueront' des photos renvoyant d'un clic directement à la page des achats. Quelques pins (épingles) sponsorisés établissaient depuis assez longtemps déjà le lien vers une page d'achat, mais il ne s'agissait chaque fois que d'un seul produit. A présent, il sera possible d'intégrer plusieurs articles à un même pin. Une marque telle H&M pourrait par exemple proposer à la vente chaque élément de la tenue portée par un modèle.

Exploration des photos

La fonction est une extension de la 'Recherche visuelle' intégrée depuis assez longtemps déjà dans Pinterest. Les photos peuvent être explorées, comme c'est le cas de 'Reverse Image Search' de Google. L'utilisateur peut ainsi effectuer des recherches sur base d'une image en lieu et place d'un texte. "Vous ne devrez plus traduire vos envies en mots pour trouver ce qui vous convient", déclare à ce propos le co-fondateur de Pinterest, Evan Sharp. Voilà pourquoi le réseau propose une deuxième nouvelle fonction: Lens. Celle-ci permet aux utilisateurs d'explorer le réseau sur base d'une photo qu'ils partagent eux-mêmes. Une chaise se trouvant dans le living de leur grand-mère par exemple, ou une photo des tentures de leur hôtel. C'est à partir de là que Pinterest recherchera des articles similaires à ce qui se trouve sur les photos.

L'objectif des nouvelles fonctions est évidemment de rendre Pinterest plus accessible pour les clients en ligne. Depuis quelque temps déjà, l'entreprise ne se considère pas comme un réseau social, mais comme un 'service de découvertes' qui doit surtout susciter de l'inspiration pour des choses comme la décoration de la maison ou une fête de mariage. Et si Pinterest souhaite aussi gagner de l'argent, il a tout intérêt à joindre l'utile à l'agréable, à savoir proposer des choses correspondant à l'inspiration suscitée. Le service est donc activement occupé à réduire la distance séparant l'idée de l'achat.