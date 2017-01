Peter Zijlema devient General Manager d'IBM Benelux

Peter Zijlema (photo LinkedIn) était auparavant directeur commercial d'IBM Pays-Bas. Avant cela, il a assumé différentes fonctions au sein d'IBM. Précédemment encore, il fut actif chez Redback, Citrix et KPN. Il a accompli ses études à la TU Delft.

Pour sa part, Van Dorenmalen occupa ces dernières années la fonction de General Manager d'IBM Belgique, Pays-Bas et Luxembourg. Jusqu'en juillet 2005, il fut Vice President du Secteur Industriel d'IBM Europe, Moyen-Orient & Afrique (EMEA), dont dépendent de grands pans industriels tels l'industrie automobile et l'électronique. Avant cela, Van Dorenmalen fut chez IBM managing director de Koninklijke Philips Electronics aux Pays-Bas, l'un des principaux et des plus appréciés clients d'IBM.

Précédemment, Van Dorenmalen fut directeur de la Service Delivery Organisation d'Europe. Dans cette fonction, il avait permis différentes consolidations de centres de données et d'optimalisation IT pour IBM et ses clients. Avant cela encore, il assuma diverses fonctions locales et internationales dans les domaines des services professionnels, de la production, du développement d'applications et de la consultance.

Van Dorenmalen est aussi président d'ICT Office. Il assume en outre différentes fonctions de direction notamment chez VNO-NCW, ECP-EPN, AmCham Netherlands, Opportunity in Bedrijf, Stichting Management Studies, Green IT Amsterdam, International Business Foundation Amsterdam, Kenniskring Amsterdam, WTCW, Development board Metropole Amsterdam, Almere City et Marketing & Economic Board Almere. Il a effectué des études de Business Administration à la TU Delft.