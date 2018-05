PayPal effectue en Suède son plus important rachat à ce jour

iZettle est spécialisée dans les transactions 'point-of-sale' (PoS) en magasin et propose notamment un petit lecteur de cartes et un logiciel pour appareils mobiles en vue de traiter les paiements. L'entreprise existe depuis 2010 et dessert actuellement un demi-million de commerçants dans douze pays (dont 11 où sa solution est effectivement utilisée dans les magasins).

Pour PayPal, il s'agit là du plus important rachat de son histoire, puisque l'entreprise déboursera pour l'occasion pas moins de 2,2 milliards de dollars. On y déclare compter sur l'expertise d'iZettle en matière de transactions dans les points de vente et via les appareils mobiles.

iZettle a été fondée par son actuel CEO Jacob de Geer, mais aussi par Magnus Nilsson. Ce dernier fera désormais rapport au COO de PayPal, Bill Ready. Pour PayPal, il est en outre intéressant qu'iZettle ne se concentre pas (encore) tellement sur les Etats-Unis, mais qu'elle soit bien active dans plusieurs pays européens et sud-américains. Ses services sont en effet présents notamment aux Pays-Bas, en France, en Allemagne et Grande-Bretagne, mais pas encore en Belgique.

Selon le site technologique Techcrunch, les deux entreprises négociaient depuis quelques années déjà. Plus tôt ce mois-ci, iZettle a introduit une demande d'entrée à la bourse. Il est possible que cela ait accéléré l'opération de rachat par PayPal. L'entreprise suédoise souhaitait récolter 227 millions d'euros en entrant à la bourse, ce qui aurait amené sa valeur marchande à 1,1 milliard euros.