Pauwels Consulting s'empare de Vandycke & Partners

Pauwels Consulting existe depuis 1999 et recrute des gens en sciences de la vie, ingénierie et IT. De son côté, Vandycke & Partners, fondée en 1999, est surtout spécialisée en 'project sourcing', 'business process outsourcing' et recrutement pour les entreprises actives en sciences de la vie. Quant à Mediconsult (2004), elle s'occupe principalement de délégation de personnel pour des projets cliniques, de marketing et des projets de réglementation.

Ce rachat s'inscrit dans la stratégie de croissance de Pauwels Consulting. Il y a quelques mois, l'entreprise avait aussi repris P.I.T.-Advisory. Michel Vandycke, CEO et fondateur de l'entreprise éponyme, était lui aussi en quête d'un repreneur et l'a trouvé en la personne de son homologue Bert Pauwels.

Ce rachat couvre aussi la reprise de septante collaborateurs, ce qui portera le personnel total de Pauwels Consulting à 490 travailleurs et ce, même si les deux entreprises rachetées continueront d'opérer indépendamment.