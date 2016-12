Pauwels Consulting s'empare de P.I.T.-Advisor

Les deux entreprises ont été fondées en 1999. Depuis lors, Pauwels Consulting est devenue un fournisseur international de 'project sourcing', 'business process outsourcing', recrutement et projets dans les domaines de l'ingénierie, des sciences humaines et de l'IT. De son côté, P.I.T.-Advisor est un fournisseur de services IT spécialisé dans les solutions ERP, les applications logicielles, le matériel et la délégation de personnel.

"P.I.T.-Advisor suscitait notre intérêt depuis un petit temps déjà du fait que nos collaborateurs, services et clients se complètent parfaitement", déclare Bert Pauwels, directeur général de Pauwels Consulting. Ce rachat fera en sorte que le groupe comprendra dorénavant quelque 380 consultants. P.I.T.-Advisor opèrera en tant qu'entreprise indépendante au sein de Pauwels Consulting. Marc De Roeck, co-fondateur de P.I.T.-Advisor, restera en charge de la poursuite du développement des activités de P.I.T.-Advisor. Aucun montant n'a été communiqué pour ce rachat.