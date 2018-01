Patrick Steenssens est la Channel Personality 2018

La seizième édition des Channel Awards, le rendez-vous annuel des distributeurs et revendeurs, a réuni 600 invités dans un nouvel espace: l'Event Lounge de Schaerbeek. Cette fois, 17 prix ont été remis, dont celui de Channel Personality. Cette récompense a cette année été attribuée à Patrick Steenssens de Tech Data. Steenssens est actif depuis 2002 chez Tech Data en qualité de Country Manager Belux depuis treize ans déjà.

Son entreprise a du reste remporté trois autre prix: Best Channel Campaign, meilleur distributeur cloud et meilleur distributeur général, et est ainsi la grande lauréate de ces Channel Awards.

En outre, Bruno Devos d'Ingram Micro a également été récompensé par le titre de Channel Account Manager de l'année. Autres vainqueurs: HP et Dell EMC (Best Hardware & Printing) et Microsoft (Best Software & Best Innovation and Transformation Vendor). Chez les scale-ups, Showpad a cette année reçu la récompense suprême.