Parmi ces cinq nominées, qui sera la Young ICT Lady of the Year 2018?

Le sort en sera donc jeté à cette date, puisque Data News organisera pour la dixième fois She Goes ICT: un événement par lequel nous voulons démontrer que les femmes ont bel et bien une place en vue dans l'ICT. Lors de cet événement, nous couronnerons non seulement l'ICT Woman of the Year, mais donc aussi la Young ICT Lady of the Year: un top-talent prometteur, qui aura déjà accompli un joli parcours IT et qui sera un excellent modèle à suivre pour les jeunes filles et jeunes femmes qui envisagent une carrière ICT.

Parmi les quasiment 50 envois reçus, notre jury professionnel avait précédemment déjà sélectionné dix jeunes femmes pour lesquelles vous avez pu voter. Ces voix ont été entre-temps comptabilisées. Voici donc les noms des cinq jeunes femmes qui ont recueilli le plus de voix et qui pourront donc venir se défendre devant notre jury, lequel désignera ensuite la lauréate finale.

Karlien De Brucker (KBC)

Ellen Sano (Yuki)

Laurence Schuurman (Capgemini)

Annelies Van der Borght (Delaware)

Katty Verresen (Realdolmen)