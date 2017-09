PARC organise la vie de vos enfants

Ce sont deux amies d'enfance qui ont eu la même idée. Ellen Schoenaerts et Sabine Minutillo étaient toutes deux devenues dans la vie des mères célibataires et tentaient de réguler la vie de leurs enfants respectifs. "C'étaient les grandes vacances, et je souhaitais organiser le planning de Sam, ma fille de trois ans", déclare Sabine. "Cela m'a pris des heures de navigation, de coups de fils et de mails. Je me suis alors demandé s'il n'y avait pas une meilleure solution. Sam n'avait même pas encore de hobbys, cela promettait donc pour plus tard!"

Conjointement avec Ellen, Sabine développa par conséquent le concept d'une appli permettant aux jeunes parents de passer en revue tout ce qui pouvait intéresser leur enfant: maman, papa, hobbys, école, camps,... Elle devrait permettre de voir d'un simple coup d'oeil quel(le) ami(e) serait peut-être libre le mercredi après-midi pour jouer ou quel parent pourrait assurer le transport vers le lieu du camp de vacances. Ensemble, elles recherchèrent une entreprise capable de matérialiser leur idée. "Nous avons parcouru le pays des heures durant", explique Ellen. "Nous avons rencontré divers développeurs pour finalement trouver à qui parler chez Next Apps. Le fait que ces gens avaient eux-mêmes de jeunes enfants, les aida à comprendre à quoi devait servir notre produit."

PARC est le résultat de pas mal d'efforts: une appli qui met en oeuvre un réseau social local autour de votre enfant et de ses ami(e)s. Vous y ajoutez les parents et grands-parents, ainsi que les activités et le planning de l'enfant. En un clin d'oeil, vous y découvrez son agenda, mais aussi celui d'un(e) ami(e), vous êtes informé des dates d'un camp et vous indiquez si vous êtes intéressé par le covoiturage. L'appli accepte les messages de groupe et le chat privé, de sorte que tout est regroupé sur une seule plate-forme.

Sabine et Ellen trouvèrent des investisseurs intéressés en la personne de l'entrepreneur Christian Verbeeck et en celle de son fils Benoît. Le duo entra donc dans la nouvelle start-up et fournit jusqu'à présent tout le capital nécessaire pour son développement. "A présent que l'appli est prête, elle pourra être déployée à partir du 4 septembre, mais nous recherchons d'autres injections de capital", indique Ellen.

"Il n'y a aucune raison de penser que PARC ne pourra pas être utilisée dans le monde entier", ajoute-t-elle encore. "Partout où il y a de jeunes parents, les mêmes problèmes existent. En théorie, nous avons donc l'ambition de faire progresser encore notre appli, mais ne brûlons pas les étapes. La Belgique est notre priorité. Nous voulons enthousiasmer les gens pour PARC au moyen de publicités sur Facebook, de spots, de folders, de campagnes d'affichage et, évidemment, de la méthode 'bouche à oreilles'. Nous verrons ensuite comment cela va évoluer."