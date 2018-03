Palo Alto Networks lorgne Evident.io

Le rachat d'Evident.io offrirait aux clients de Palo Alto Networks des possibilités de sécurisation et de mise en conformité dans le secteur des nuages publics. La combinaison de la surveillance en continu, de la sécurisation du stockage dans le nuage, de la validation et du rapportage de conformité résoudrait les défis les plus cruciaux lors du passage vers le nuage public, prétend-on chez Palo Alto Networks.

Enfin, les équipes DevOps et SecOps pourraient sécuriser l'infrastructure pour les services dans le nuage public, sans ralentir la mise en oeuvre des applications, toujours selon Palo Alto Networks.

Evident.io a été fondée par son CEO Tim Prendergast et par Justin Lundy, qui rejoindront le repreneur. Les deux entreprises espèrent entériner l'accord d'ici le 30 avril, date de clôture du troisième trimestre fiscal de Palo Alto Network.