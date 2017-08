Palm fait son comeback en tant que marque mobile

Palm refait son apparition en tant que marque de smartphones. Un directeur de TCL l'a confirmé à Android Planet. Ce n'est cependant qu'au début de l'année prochaine qu'elle annoncera avec quel(s) produit(s). Il s'agira peut-être de smartphones et d'une nouvelle version du Palm Pilot. Ce dernier avait à l'époque connu un grand succès dans les entreprises en tant que Personal Digital Assistent (PDA).

TCL prête main forte à d'anciennes marques connues en vue de fournir de nouveaux appareils. Outre ses propres produits TCL, la firme fabrique aussi les nouveaux smartphones Blackberry et lance des appareils abordables destinés à un groupe-cible assez jeune sous la marque Alcatel. Avec Palm, elle se tournera désormais vers un groupe-cible plus âgé, mais néanmoins intéressé par la technologie la plus récente.