Outline permet à tout un chacun d'héberger son propre serveur VPN

Un 'virtual private network' (VPN) est une application d'échange de données informatiques via un réseau public, mais comme si la connexion passait par un réseau local (LAN). Les applications peuvent ainsi exploiter les avantages d'un réseau local, comme une certaine fonctionnalité, une facilité de gestion et, surtout, la sécurité. Les VPN sont souvent utilisés pour contourner des limites liées à un lieu spécifique ou pour mieux sécuriser les données.

Mais il y a aussi un inconvénient: le VPN peut peut-être vous aider à dissimuler à certains contrôles des données envoyées, mais ces données, vous les confiez du coup aussi au fournisseur VPN.

La solution Outline

Alphabet, la société mère de Google, lance à présent via sa filiale Jigsaw une solution destinée à supprimer l'intermédiaire pour un VPN. Jigsaw est un incubateur au sein d'Alphabet qui se charge de rechercher des réponses aux grandes questions de sécurité globale qu'on se pose aujourd'hui.

Cette solution, Jigsaw la propose sous la forme d'Outline, un VPN open source. L'objectif est que vous ne dépendiez pas d'un fournisseur VPN, mais que vous puissiez utiliser votre propre serveur pour héberger ce VPN. Vous êtes ainsi certain qu'il y a quelqu'un qui suit avec vous les transferts de données.

Une fois le serveur opérationnel, l'administrateur peut générer des codes pour contrôler qui peut l'utiliser. Voilà qui rend Outline surtout intéressant pour des ensembles assez importants de journalistes ou d'activistes se trouvant dans des pays appliquant une censure stricte d'internet.

Même si la possibilité d'héberger soi-même un serveur VPN constitue la principale propriété d'Outline, elle n'est pas obligatoire. Jigsaw propose aussi différentes solutions basées sur le nuage via Digital Ocean, Rack Space ou le Google Cloud Engine, mais ici, contre paiement évidemment.

Plagiat?

Ce n'est pas là le premier VPN open source offrant l'option d'héberger soi-même un serveur, et c'est ce qu'a aussi fait observer Dan Guido, créateur d'AlgoVPN.

Google sure is good at plagiarizing my work. I released @AlgoVPN, an open-source, self-hosted VPN solution, in 2016. I find it hard to believe @Jigsaw was unaware since I’ve met their engineers more than once.https://t.co/juEq5GtKIF — Dan Guido (@dguido) March 20, 2018

Selon lui, Jigsaw (et Google) aurait effectué un plagiat et en serait bien conscient. On ne sait pas vraiment si tel est le cas et ce, même si les deux VPN fonctionnent de la même manière et ont le même objectif.

Outline est actuellement déjà disponible gratuitement sur Android, Windows et Google Chrome. Dans les semaines à venir, Jigsaw rendra le logiciel VPN disponible aussi sur Mac et iOS. Quiconque souhaite démarrer lui-même un VPN via Outline, trouvera davantage d'informations sur cette page.