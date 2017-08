Ordina Belgique progresse malgré un premier semestre difficile

Aux Pays-Bas, le chiffre d'affaires a reculé de 5,1 pour cent. En Belgique/Luxembourg, sous la direction de Lieven Verhaevert, le chiffre d'affaires a par contre grimpé de 4,6 pour cent. Le bénéfice net a diminué de 3 à 1 million d'euros. Ordina annonce en outre que la réduction des frais généraux et la phase de licenciements aux Pays-Bas sont quasiment terminées.

Jo Maes (photo), CEO d'Ordina, s'explique sur les résultats dans un communiqué: "Sur le marché, la demande en expertise et solutions ICT est restée forte. La pression exercée sur le chiffre d'affaires au deuxième trimestre est majoritairement due à la réduction du nombre de collaborateurs par rapport à l'année dernière. Ordina a renoué avec la croissance auprès des pouvoirs publics depuis 2014 et ce, tant aux Pays-Bas qu'en Belgique/Luxembourg. En Belgique/Luxembourg, la croissance du chiffre d'affaires au deuxième trimestre à légèrement fléchi suite à une hausse temporaire de la disponibilité. Le rendement des opérations demeure bon."

Au premier semestre, la productivité a diminué par rapport à ce qu'elle était l'année dernière, selon Maes: "La simplification de la gestion de notre entreprise a engendré une amélioration ces derniers mois. En outre, les collaborateurs sont recyclés en permanence, afin de mieux répondre à l'expertise exigée sur le marché. Notre campagne de recrutement 'Kijk jij verder dan code?' aux Pays-Bas a engendré une hausse du personnel de plus de 20% par rapport à l'année précédente. Vu notre ambition de croître avec nos propres collaborateurs, la conservation et le recrutement de professionnels demeurent nos top-priorités pour 2017. Pour réagir encore mieux à la demande du marché, nous avons focalisé notre stratégie sur cinq propositions-clés. La proposition 'High performance teams' enregistre un solide démarrage chez nos clients. Aujourd'hui, plus de 50 équipes sont actives chez nos clients. Ordina est de ce fait leader du marché. Les quatre autres propositions seront prochainement aussi lancées de manière accélérée sur le marché."

En collaboration avec Dutch IT-Channel.