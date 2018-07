Orange s'empare de Basefarm pour 350 millions d'euros

Le montant du rachat est de 350 millions d'euros. L'annonce de cette reprise succède à une importante procédure d'adjudication engagée par Abry Partners pour sa participation dans Basefarm.

Basefarm est un acteur européen en matière d'infrastructures et de services dans le nuage. Il gère les applications et l'analyse des données de ses clients. L'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires supérieur à 100 millions d'euros en 2017. Basefarm est représentée au niveau opérationnel dans plusieurs pays européens, dont les Pays-Bas, la Norvège, la Suède, l'Autriche et l'Allemagne. L'offre professionnelle se compose de l'informatique dans le nuage ('cloud computing'), des données massives ('Big Data') et de l'intelligence artificielle. Elle occupe 550 personnes.

Précédemment déjà, Orange avait racheté l'entreprise Business & Decision. La reprise de Basefarm représente l'étape suivante dans la stratégie de développement d'Orange Business Services. L'entreprise entend ainsi devenir un acteur de taille européenne.

Big Data

"L'intégration de l'entreprise nous permettra d'étendre significativement nos services de gestion Big Data et d'applications sur un marché qui se consolide rapidement. Nous pourrons désormais encore mieux supporter les entreprises dans leur transformation vers de nouveaux modèles numériques basés sur l'informatique dans le nuage, les données massives et l'AI", déclare Helmut Reisinger, Chief Executive Officer d'Orange Business Services.

Selon toute attente, ce rachat sera entériné au cours du troisième trimestre de 2018 et dépendra de l'approbation par les autorités en charge de la concurrence.

En collaboration avec Dutch IT-Channel.