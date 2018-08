Orange mise aussi sur l'eSports

Orange devient le sponsor principal de l'équipe Sector One et du tournoi de jeux GameForce Masters qui sera organisé en octobre à Malines.

"Nous sommes ravis de pouvoir faire partie du circuit eSports", déclare Cristina Zanchi, Chief Consumer Officer d'Orange, dans un communiqué. "Grâce à ce contrat de parrainage, nous pourrons profiler plus nettement encore notre marque auprès d'un important groupe de clients. 55 pour cent des Belges jouent, que ce soit sur leur smartphone ou leur PC. Et ce nombre ne fera que croître. Voilà pourquoi nous avions hâte de sponsoriser Sector One et de soutenir GameForce Masters."

A l'entendre, Orange deviendra l'un des plus importants acteurs dans le circuit eSports avec cet accord de parrainage et ce, même si l'entreprise ne révèle pas le montant de son investissement. En mai déjà, son concurrent Proximus avait annoncé vouloir créer trois nouveaux tournois de jeux qu'il diffusera aussi via une nouvelle chaîne. De son côté, Telenet adopte une autre approche et soutient via son accélérateur une entreprise de jeux notamment et a ouvert cet été une salle de jeux de réalité virtuelle à Anvers.