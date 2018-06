Orange lance les appels via wifi

Voice over WiFi (VoWiFi) permet aux utilisateurs d'appeler via la connexion internet fixe sans fil de la maison (ou de quelque part ailleurs). Il en résulte qu'ils peuvent quand même téléphoner à l'intérieur d'un bâtiment ou à des endroits dépourvus de réseau mobile, puisqu'une connexion wifi suffit. Quant à Voice over LTE (VoLTE), il permet de faire passer la communication par LTE (4G), ce qui réduit la durée de connexion et génère une qualité d'image et une couverture meilleures, selon Orange.

Plus tôt cette semaine, Telenet promettait la disponibilité de cette fonction à partir de l'été. Voici à présent qu'Orange prend de vitesse son concurrent en annonçant non seulement la fonction, mais en la rendant aussi directement disponible et ce, même si elle est actuellement limitée à quelques appareils.

Il s'agit cependant de tenir compte de quelques éléments. C'est ainsi que tant pour VoWiFi que pour VoLTE, le client doit disposer d'un abonnement 'postpaid', son smartphone doit être compatible et la technologie doit être activée sur l'appareil. Et évidemment, il faut une bonne connexion wifi pour appeler de cette façon.

Selon Orange, c'est dès à présent possible pour les clients possédant un Samsung Galaxy S7 ou S7 Edge en se rendant dans leur appareil sur 'Téléphone -> paramètres de téléphonie -> appeler via wifi' et en y activant la fonction. Les clients possédant un iPhone 5S ou un modèle plus récent peuvent également activer 'appeler via wifi' en allant dans Paramètres sur 'données mobiles-> appeler via WiFi' et en y activant la fonction. VoLTE ne sera actif que plus tard.

Orange déclare collaborer avec Huawei et d'autres fabricants de smartphones pour activer bientôt tant VoWiFi que VoLTE.