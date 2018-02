Oracle s'empare de l'entreprise de sécurité Zenedge

Zenedge aide à protéger les systèmes IT critiques implémentés via des environnements d'hébergement dans le nuage, sur site ou hybrides. Les clients utilisent les produits de protection WAF et DDoS de Zenedge, afin de sécuriser leurs applications, réseaux, bases de données et API contre le trafic internet malfaisant.

Les produits de Zenedge et son Security Operations Center protègent dans le monde plus de 800.000 domaines web et réseaux.

Nuage

Zenedge va étoffer l'Oracle Cloud Infrastructure et les possibilités DNS d'Oracle en venant y ajouter une sécurisation des applications et des réseaux, qui va améliorer les services de protection et les partenariats existants d'Oracle. Rien n'a filtré à propos du montant payé par cette dernière pour s'emparer de Zenedge.

En collaboration avec Dutch IT-Channel.