Oracle s'empare de DataScience.com

Les équipes de science des données utilisent la plate-forme pour organiser le travail, accéder facilement aux données et ressources informatiques, mais aussi pour exécuter des flux de travail en développement de modèles bout à bout. Des organisations telles Amgen, Rio Tinto et Sonos ont recours à la plate-forme DataScience.com, pour améliorer la productivité, réduire les coûts d'exploitation et utiliser plus rapidement les solutions d'apprentissage machine.

Selon Oracle, DataScience.com permet de fournir des notions de changements professionnels, tout en améliorant les capacités des équipes de support IT. Oracle et DataScience.com fourniront conjointement aux clients une plate-forme de science des données qui utilise l'Oracle Cloud Infrastructure et toute l'étendue des gammes SaaS et PaaS intégrées d'Oracle.

"Chaque organisation considère actuellement la science des données et l'apprentissage machine comme une manière importante de développer un avantage concurrentiel proactif, mais le manque d'outils étendus et de possibilités d'apprentissage machine intégrées peut conduire à l'échec de projets", déclare Amit Zavery, Executive Vice President Oracle Cloud Platform.

"Grâce à l'association Oracle et DataScience.com, les clients pourront recourir à une même plate-forme de science des données pour faire de l'apprentissage machine et utiliser plus effectivement les données massives ('big data') pour des analyses prédictives et de meilleurs résultats d'entreprise."

"La science des données nécessite une plate-forme étendue pour simplifier les opérations et offrir de la valeur à l'échelle", affirme Ian Swanson, CEO de DataScience.com. "Avec DataScience.com, les clients disposeront d'une plate-forme robuste et conviviale, qui enlève les barrières, afin de mettre en production des modèles d'apprentissage machine de qualité. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de collaborer avec la plate-forme 'cloud' d'Oracle, qui donne le ton, pour que les clients puissent réaliser les avantages de leurs investissements en science des données."