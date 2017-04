Oracle reprend la technologie de données marketing et d'analytique de Moat

Moat deviendra une composante de l'Oracle Data Cloud, où des données et analyses sont utilisées pour améliorer les dépenses en médias des marketeurs et éditeurs qui donnent le ton. La combinaison d'Oracle et de Moat devrait se traduire par de meilleures expériences médias pour les consommateurs et par de meilleurs résultats professionnels pour les marketeurs.

Oracle Data Cloud est utilisé entre autres par Nestlé, Procter & Gamble et Unilever, ainsi que par des éditeurs tels ESPN, Facebook, NBCUniversal, Snapchat et YouTube. Pour en savoir plus sur ce rachat, surfez ici.

En collaboration avec Dutch IT-Channel.