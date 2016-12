Oracle enregistre un chiffre d'affaires stable

Au deuxième trimestre de son exercice en cours, Oracle a réalisé un chiffre d'affaires stable de 9,07 milliards de dollars, soit 50 millions de dollar de moins que prévu. Son chiffre d'affaires 'cloud' tiré de Software as a Service (SaaS) et Platform as a Service (PaaS) a crû de 81 pour cent à 878 millions de dollars. Son bénéfice net s'est établi à 2 milliards de dollars.